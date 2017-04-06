У Швеції згорів притулок для біженців

У центрі з розміщення біженців міста Сьодерхамн на східному узбережжі Швеції сталася пожежа.

Про це повідомляє SVT.

Пожежа спалахнула у ніч на неділю, 4 червня. На момент виникнення вогню в будівлі було близько 70 осіб, однак всі вони встигли залишити будинок неушкодженими.

Дим від пожежі був настільки потужним, що місцева влада закликала жителів району залишатись у закритих приміщеннях, а вікна та двері тримати зачиненими.



Фото: svt.se

Вогонь знищив дві третини будівлі, частина будинку не придатна для життя.

Наразі не відомо, через що трапилась пожежа. Поліція не відкидає, що причиною міг бути підпал. Остаточну причину назвуть після проведення експертизи.

Нагадаємо, в січні у місті Гефельгоф на заході Німеччині близько 60 осіб постраждали під час пожежі в центрі розміщення біженців.