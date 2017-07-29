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У Швеції жінка втомилась ходити в горах і викликала вертоліт

За спуск довелось заплатити 3,6 тисячі доларів
У Швеції жінка викликала рятувальний вертоліт для того, щоб їх разом з чоловіком спустили з гори.
У Швеції жінка втомилась ходити в горах і викликала вертоліт Фото: ekathimerini.com

Інцидент стався на півночі Швеції, пише видання The Local.

Поліцейські і рятувальники, які прибули на виклик, виявили, що жінка "просто втомилася". Оскільки втома не вважається серйозною загрозою життю, то рятувальники запропонували жінці і її чоловікові спуститися самостійно, або заплатити за спуск на вертольоті 3,6 тисячі доларів. Вони обрали вертоліт.

За даними місцевої поліції, такі ситуації відбуваються досить часто.

"Рятувальників необхідно викликати, коли існує реальна загроза життю або здоров'ю, тоді вони дійсно допоможуть спуститися. Але якщо у вас є їжа і дах над головою, може варто перепочити і почекати поки до вас не повернуться сили", – сказала офіцер поліції Марі Андерссон, додавши, що подружжя не перебувало в смертельній небезпеці – у них були намети і їжа.

Як повідомляв iPress.ua, 57-річна мешканка Мадрида Кармен Хіменес протягом майже трьох десятків років прикидалася незрячою. А все тому, що їй набридли постійні зустрічі зі знайомими і родичами.

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29 07 2017 17:47
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