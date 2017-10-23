У Швейцарії 17-річний хлопець поранив сокирою вісьмох перехожих
Унаслідок атаки восьмеро людей дістали поранення, - повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію
Нападник спочатку атакував пару в центральному сквері. Їх восьмимісячна дитина випала з коляски, однак її чоловік не чіпав. Під час нападу намагався втрутитися перехожий.
Згодом на викраденій машині нападник доїхав до бензоколонки, де атакував ще двох осіб, які перебували у своїх автомобілях.
У нападі підозрюється 17-річний латвійський хлопець, який проживав у Флумсі і навчався у професійній школі.
Нагадаємо, 21 липня, Могильовський обласний суд оголосив вирок у справі так званих "чорних ріелторів", яких звинувачували в убивстві шести людей і підготовці вбивства ще трьох.
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