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У Швейцарії 17-річний хлопець поранив сокирою вісьмох перехожих

Хлопець атакував місцевих жителів у сквері й на заправці
У швейцарському населеному пункті Флумс чоловік здійснив напад на людей із сокирою.
У Швейцарії 17-річний хлопець поранив сокирою вісьмох перехожих Фото: apnews.com

Унаслідок атаки восьмеро  людей дістали поранення, - повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію

Нападник спочатку атакував пару в центральному сквері. Їх восьмимісячна дитина випала з коляски, однак її чоловік не чіпав. Під час нападу намагався втрутитися перехожий.

Згодом на викраденій машині нападник доїхав до бензоколонки, де атакував ще двох осіб, які перебували у своїх автомобілях.  

У нападі підозрюється 17-річний латвійський хлопець, який проживав у Флумсі і навчався у професійній школі.

Нагадаємо, 21 липня, Могильовський обласний суд оголосив вирок у справі так званих "чорних ріелторів", яких звинувачували в убивстві шести людей і підготовці вбивства ще трьох.

 
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23 10 2017 13:58
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