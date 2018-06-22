У Швейцарії 400 туристів евакуювали з гори через несправність фунікулера
Гора Piz Gloria, з'являлася у фільмі бондіани "На секретній службі Її Величності", є місцевою визначною пам'яткою, - повідомляє Reuters.
Через аварію близько 400 осіб опинилися заблокованими на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря.
Фунікулер вів на гору, на вершині якої розташований ресторан, що обертається.
Для евакуації людей було використано чотири вертольоти. Евакуйованих доставили на гірськолижний курорт Мюррен.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 16 березня в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.
Підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.
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