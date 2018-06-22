Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Швейцарії 400 туристів евакуювали з гори через несправність фунікулера

Через аварію близько 400 осіб опинилися заблокованими на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря
Гелікоптери евакуювали близько 400 людей з швейцарської гори, яка фігурувала в одному з фільмів про Джеймса Бонда, через несправність фунікулера.
У Швейцарії 400 туристів евакуювали з гори через несправність фунікулера Фото: Swiss Travel System/Twitter

Гора Piz Gloria, з'являлася у фільмі бондіани "На секретній службі Її Величності", є місцевою визначною пам'яткою, - повідомляє Reuters.

Через аварію близько 400 осіб опинилися заблокованими на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря.

Фунікулер вів на гору, на вершині якої розташований ресторан, що обертається.

Для евакуації людей було використано чотири вертольоти. Евакуйованих доставили на гірськолижний курорт Мюррен.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 16 березня в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.

Підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.