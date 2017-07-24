У Швейцарії чоловік з бензопилою напав на перехожих

У швейцарському місті Шаффхаузен невідомий напав з бензопилою на перехожих на вулиці.

За попередніми даними, п'ять людей дістали поранення.

Прес-секретар поліції Шаффхаузена підтвердила в засобах масової інформації, що операція ведеться, але не озвучила подробиць. Про це повідомляє The Local.

Власник магазину в цьому районі підтвердив, що людина з бензопилою йшла вулицями, і що пішоходів та мешканців попросили покинути магазини.

Свідки сказали, що принаймні одна людина отримала поранення.

Прес-секретар служби порятунку повітряних суден Рега повідомила, що мобілізовані два вертольоти.

"Ми були попереджені і тому припускаємо, що є поранені", - сказала вона.

Згодом поліція повідомила, що п'ятеро людей були поранені. У двох серйозні травми, пише ВВС.

Як повідомляв iPress.ua, на початку липня у торговому центрі Нью-Йорка близько 18:00 невідомий влаштував стрілянину.