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У Швейцарії розбився екскурсійний літак: 20 загиблих

Причини катастрофи поки не відомі
У швейцарських горах розбився літак часів Другої Світової війни. Загинули 20 людей.
У Швейцарії розбився екскурсійний літак: 20 загиблих Фото: reuters

За даними поліції, повітряне судно Junker JU-52 HB-HOT перевозило 17 пасажирів та трьох членів екіпажа, передає ВВС.

Оператор JU-Air заявив, що створив "гарячу лінію" для допомоги родичам. Причини катастрофи поки не відомі.

Очевидці розповіли швейцарській газеті 20 Minutes, що "літак повернув на 180 градусів на південь та упав на землю, мов камінь".

Компанія JU-Air проводить оглядові екскурсії на старовинних літаках німецького виробництва.

Як повідомляв iPress.ua, у Красноярському краї Росії під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.

 

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05 08 2018 15:38
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