У Швейцарії відбулося жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи

У швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування півфінальної стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Долею сліпого жеребу вирішено, що в першому півфіналі Ліги чемпіонів між собою зійдуться два мадридських клуби - "Реал" і "Атлетико". Другою парою півфіналу стали "Монако" і "Ювентус".



Фото: Uefa.com

Перші матчі півфіналу відбудуться 2-3 травня, а поєдинки у відповідь - 9-10 травня. Фінал турніру буде зіграно в Кардіффі 3 червня. Що цікаво, "Реал" та "Атлетіко" були фіналістами Ліги чемпіонів у 2013/2014 роках та 2015/2016 роках. Тоді перемоги здобував "Реал".

Окрім того, визначилися суперники по 1/2 фіналу Ліги Європи. Амстердамський "Аякс" зустрінеться з французьким "Ліоном", а іспанська "Сельта" поміряється силами з англійським "Манчестер Юнайтед". Перші матчі півфіналу відбудуться 4 травня, а поєдинки у відповідь - 11 травня.



Фото: Uefa.com

Відзначимо, що букмекери вважають фаворитом в Лізі чемпіонів мадридський "Реал". У той же час найбільше шансів виграти Лігу Європи, на думку букмекерів, у "Манчестер Юнайтед".