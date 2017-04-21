У Швейцарії відбулося жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Долею сліпого жеребу вирішено, що в першому півфіналі Ліги чемпіонів між собою зійдуться два мадридських клуби - "Реал" і "Атлетико". Другою парою півфіналу стали "Монако" і "Ювентус".
Фото: Uefa.com
Перші матчі півфіналу відбудуться 2-3 травня, а поєдинки у відповідь - 9-10 травня. Фінал турніру буде зіграно в Кардіффі 3 червня. Що цікаво, "Реал" та "Атлетіко" були фіналістами Ліги чемпіонів у 2013/2014 роках та 2015/2016 роках. Тоді перемоги здобував "Реал".
Окрім того, визначилися суперники по 1/2 фіналу Ліги Європи. Амстердамський "Аякс" зустрінеться з французьким "Ліоном", а іспанська "Сельта" поміряється силами з англійським "Манчестер Юнайтед". Перші матчі півфіналу відбудуться 4 травня, а поєдинки у відповідь - 11 травня.
Фото: Uefa.com
Відзначимо, що букмекери вважають фаворитом в Лізі чемпіонів мадридський "Реал". У той же час найбільше шансів виграти Лігу Європи, на думку букмекерів, у "Манчестер Юнайтед".
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