У Швейцарії затримали фігуранта справи про викрадення в Домінікані екс-мера Херсона

У Швейцарії затримали бізнесмена Дениса Пащенка, який є фігурантом справи про викрадення в Домінікані екс-мера Херсона Володимира Сальдо.

Про це повідомило агентство "Українські новини" з посиланням на матеріали судового реєстру.

Ця історія сталася 2016 року, коли наприкінці серпня стало відомо, що колишнього мера Херсона і колишнього народного депутата Володимира Сальдо заарештували в Домініканській республіці за викрадення людини. Жертвою виявився Денис Пащенко. Він розповідав, що за наказом Сальдо його тримали в ланцюгах і катували.

За іншою версією, Сальдо сам став жертвою викрадення - це його тримали в ланцюгах і катували, змушуючи віддати активи. Нібито Денис Пащенко заманив Сальдо на Домінікану під приводом вигідної угоди і там підставив.

Саме ця версія описана в судових матеріалах.

20 червня 2016 року Сальдо приїхав в Домінікану на запрошення свого товариша, бізнесмена Пащенка. Приводом для зустрічі були переговори з потенційними партнерами по бізнесу. Наступного дня після приїзду в Пунта Кану Сальдо позбавили волі.

Після цього Пащенко нібито забрав айфон Сальдо і зажадав від родичів колишнього мера 2 млн доларів в обмін на його життя.

Виконуючи вимоги викрадача, помічники Сальдо в липні 2016 року перегнали з Херсона до Києва і віддали Пащенкові автомобіль Audi А7 2011 випуску вартістю 50 тис. доларів. Потім родичі Сальдо переписали на викрадача однокімнатну квартиру в Херсоні вартістю 62 тис. гривень, а також земельну ділянку площею 0,09 га вартістю 89 тис. гривень і земельну ділянку 0,1 га вартістю 100 тис. гривень.

У грудні 2016 року Сальдо повернувся в Україну, а у квітні 2018 року в Херсоні застрелили брата Дениса Пащенка - Ігоря.