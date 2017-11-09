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У Швейцарії зіткнулися поїзди: 30 постраждалих

У момент аварії в поїзді перебували 100 осіб
Щонайменше 30 людей постраждали в результаті зіткнення поїздів у селі Андерматт у Швейцарії.
У Швейцарії зіткнулися поїзди: 30 постраждалих Фото: EPA/UPG

Аварія сталася приблизно о 12:30 за Києвом. Дорога між комуною Гьошенен і Андерматт заблокована. На місці працюють співробітники поліції і медики.

Експерти оцінюють розмір матеріальних збитків. Наразі невідомо, що стало причиною аварії, повідомляє місцеве видання Watson із посиланням на поліцію.

За даними The Independent, у момент аварії в поїзді перебували 100 осіб. У поліції заявили, що отримані пасажирами травми не загрожують життю.

Нагадаємо, що на півночі Польщі пасажирський поїзд, який прямував із Гдині в Бельсько-Бяла, на одній зі станцій зіткнувся з вантажним потягом, постраждала щонайменше 21 людина.

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11 09 2017 17:55
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