CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 30 людей постраждали в результаті зіткнення поїздів у селі Андерматт у Швейцарії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швейцарії зіткнулися поїзди: 30 постраждалих
У момент аварії в поїзді перебували 100 осіб
Фото: EPA/UPG
Аварія сталася приблизно о 12:30 за Києвом. Дорога між комуною Гьошенен і Андерматт заблокована. На місці працюють співробітники поліції і медики.
Експерти оцінюють розмір матеріальних збитків. Наразі невідомо, що стало причиною аварії, повідомляє місцеве видання Watson із посиланням на поліцію.
За даними The Independent, у момент аварії в поїзді перебували 100 осіб. У поліції заявили, що отримані пасажирами травми не загрожують життю.
Нагадаємо, що на півночі Польщі пасажирський поїзд, який прямував із Гдині в Бельсько-Бяла, на одній зі станцій зіткнувся з вантажним потягом, постраждала щонайменше 21 людина.
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