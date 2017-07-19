У Швейцарії знайшли замерзлі останки пари, яка зникла 75 років тому
Про це повідомляє Reuters.
Марселен і Франсін Дюмулен, жителі села Шандолен в кантоні Вале пішли доїти корів в серпні 1942 року і більше не повернулися. Їх знайшли тільки зараз, на висоті 2615 метрів на льодовику Тсанфлерон поруч з підйомником для гірськолижників на курорті Ле-Дьяблере.
"Тіла лежали поруч один з одним. Це були чоловік і жінка в одязі періоду Другої світової війни", - розповів директор гірської станції Glacier 3000 Бернхард Тшаннен.
За його словами, тіла подружжя та їх речі відмінно збереглися всередині льодовика.
"Ми думаємо, що вони, можливо, потрапили в тріщину, де залишалися протягом десятиліть. Коли льодовик відступив, тіла залишилися", - пояснив Тшеннен.
Молодшій доньці цієї пари вже 79 років. Її звуть Марселен Удрі-Дюмулен, і вона весь цей час разом з іншими дітьми цієї пари продовжувала пошуки. Тепер для підтвердження особи загиблих родичів треба провести ДНК-тест.
40-річний Дюмулен був шевцем, а його 37-річна дружина Франсін - вчителькою. У них залишилося п'ятеро синів і дві доньки. Після зникнення батьків дітей віддали в різні сім'ї.
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