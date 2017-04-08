CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Швейцарії в результаті аварії літака загинули двоє 14-річних хлопців та пілот.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У швейцарських Альпах розбився літак: є загиблі
Слідчі з'ясовують причину аварії
Фото: PH/TWITTER
"Двоє 14-річних хлопчиків та пілот загинули внаслідок аварії літака у швейцарських Альпах", - повідомляє Daily Star.
Зазначається, що 17-річній дівчині, яка теж перебувала на борту літака Piper PA-28, вдалося вижити. Її доправили до лікарні з серйозними травмами.
Інцидент стався біля гори Дьяволецца близько 9.30 за місцевим часом. Як повідомляється, підлітки летіли у молодіжний табір Aero Club.
Слідчі з'ясовують причину аварії. Поліція зазначає, що пілот був місцевий і досвідчений.
Нагадаємо, що чотири людини загинули під час падіння легкомоторного літака на шосе на півночі американського штату Юта.
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04 08 2017 21:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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