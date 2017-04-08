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У швейцарських Альпах розбився літак: є загиблі

Слідчі з'ясовують причину аварії
У Швейцарії в результаті аварії літака загинули двоє 14-річних хлопців та пілот.
У швейцарських Альпах розбився літак: є загиблі Фото: PH/TWITTER

"Двоє 14-річних хлопчиків та пілот загинули внаслідок аварії літака у швейцарських Альпах", - повідомляє Daily Star.

Зазначається, що 17-річній дівчині, яка теж перебувала на борту літака Piper PA-28, вдалося вижити. Її доправили до лікарні з серйозними травмами.

Інцидент стався біля гори Дьяволецца близько 9.30 за місцевим часом. Як повідомляється, підлітки летіли у молодіжний табір Aero Club.

Слідчі з'ясовують причину аварії. Поліція зазначає, що пілот був місцевий і досвідчений.

Нагадаємо, що чотири людини загинули під час падіння легкомоторного літака на шосе на півночі американського штату Юта.

 

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04 08 2017 21:36
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