В Альпах відшукали ящик із борошном віком 4 тисяч років

У вересні 2017 року археологи завдяки таненню снігів виявили на перевалі в Швейцарії артефакти, що датуються орієнтовно бронзовим століттям

На перевалі Льочен (Льочберг) в швейцарській частині Альп археологи знайшли стародавні предмети віком чотири тисячі років, серед яких - дерев'яний ящик з борошном.

Перевал став пам'яткою ще в 2011 році, коли сторож розташованого там гірського притулку виявив після сильного танення снігів кілька стародавніх артефактів.

Кілька стародавніх предметів були знайдені на Лёчене влітку 2012 року, проте наступні чотири літа місцевість була вкрита снігами. Лише у вересні 2017 року з'явилася можливість відкопати ще більше знахідок. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє портал The Local.

Цього разу археологи знайшли дерев'яний ящик з борошном, фрагменти луків, крем'яні наконечники стріл, мотузку з тваринного волокна, виготовлену з коров'ячого рогу ємність і маленькі шматочки шкіри.



Фото: Canton de Berne / be.ch

За результатами аналізу встановлено, що артефакти відносяться до 2000-1800 років до нашої ери. Вчені припускають, що спорядження належало мешканцеві гір періоду бронзового століття. Знахідка стала найстарішою з усіх коли-небудь виявлених на перевалі Льочен.

Нове археологічне відкриття підтвердило, що перевал використовувався мисливцями, пастухами і торговцями як транспортна магістраль протягом як мінімум чотирьох тисяч років.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року турецькі археологи повідомили, що ймовірно знайшли місце поховання Миколи Чудотворця.