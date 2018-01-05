У швейцарських Альпах загинули десятеро людей
Лижникіи з Франції, Італії та Німеччини були у групі з 14 осіб, яка не змогла дібратися до своєї бази через погану погоду. Вони були змушені ночувати в горах, повідомляє ВВС.
Власник бази, на яку мала прибути група, повідомив рятувальників про зникнення людей, на їхні пошуки відправили сім вертольотів.
Поліція пізніше повідомила, що один з членів групи помер через падіння з висоти, троє - від гіпотермії, ще двоє – вже у лікарні. Чотири людини залишаються в критичному стані.
Також повідомляється, що загинув гірський гід з Італії, який проводив організовану екскурсію.
Крім того, у понеділок рятувальники знайшли тіла двох альпіністів в Бернському кантоні. За попередньою інформацією, вони були громадянами Швейцарії. Сьогодні також стало відомо про зникнення російського альпініста, який, ймовірно загинув.
Нагадаємо, що в Альпах зник безвісти один з найбагатших людей Німеччини – керівник групи Tengelmann Карл-Еріван Хауб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях