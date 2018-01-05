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У швейцарських Альпах загинули десятеро людей

Група з 14 осіб не змогла дібратися до своєї бази
Сім лижників, двоє альпіністів та гід загинули у неділю в швейцарських Альпах через негоду в горах.
У швейцарських Альпах загинули десятеро людей Фото: AFP

Лижникіи з Франції, Італії та Німеччини були у групі з 14 осіб, яка не змогла дібратися до своєї бази через погану погоду. Вони були змушені ночувати в горах, повідомляє ВВС.

Власник бази, на яку мала прибути група, повідомив рятувальників про зникнення людей, на їхні пошуки відправили сім вертольотів.

Поліція пізніше повідомила, що один з членів групи помер через падіння з висоти, троє - від гіпотермії, ще двоє – вже у лікарні. Чотири людини залишаються в критичному стані.

Також повідомляється, що загинув гірський гід з Італії, який проводив організовану екскурсію.

Крім того, у понеділок рятувальники знайшли тіла двох альпіністів в Бернському кантоні. За попередньою інформацією, вони були громадянами Швейцарії. Сьогодні також стало відомо про зникнення російського альпініста, який, ймовірно загинув.

Нагадаємо, що в Альпах зник безвісти один з найбагатших людей Німеччини – керівник групи Tengelmann Карл-Еріван Хауб.

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