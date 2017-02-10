У швидкому поїзді Київ-Будапешт знайшли 11 тис пачок контрабандних сигарет

Угорська поліція на вокзалі Ньюгаті в Будапешті виявила у потязі з Києва 11 тисяч пачок контрабандних сигарет на суму 11 млн форинтів.

Контрабанда виявлена у ході акції, яку влаштували митники разом з поліцією на вокзалі столиці Угорщини, інформує Mukachevo.net з посиланням на угорську поліцію.

Перша ж спроба увінчалася успіхом - в потязі Київ-Будапешт (Latorca IC) спеціально навчені собаки фіскальних органів знайшли схованку.

Сигарети Rothmans Royals та Compliment Blue з українськими акцизними марками у 10 великих сумках були за постільною білизною на верхніх полицях. Начальник потягу сказав, що про це нічого не знає і, мабуть, ці сумки залишили якісь невідомі пасажири.

Митна служба Угорщини порушила кримінальну справу за фактом контрабанди у великих розмірах.

Нагадаємо, що Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" заявила, що Україна посіла перше місце як країна-джерело поставок контрабандних сигарет в Європу в 2016 році.