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У січні інфляція в Україні прискорилася

Базова інфляція в січні-2018 року склала 0,7% до грудня-2017, до січня минулого року - 9,8%
За перший місяць 2018 року інфляція в Україні склала 1,5% проти 1% місяцем раніше, в грудні-2017.
У січні інфляція в Україні прискорилася Фото: Shutterstock

Про це свідчать дані Державної служби статистики України (Держстат).

У річному вимірі (у порівнянні з січнем 2017 року) зростання споживчих цін також прискорився - до 14,1% проти 12,6% за минулий рік.

Базова інфляція в січні-2018 року склала 0,7% до грудня-2017, до січня минулого року - 9,8%.

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в січні підвищилися на 2,0%, на одяг і взуття - знизилися на 3,9%, на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 0,4%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 1,4%, на освіту - підвищилися на 1,4%.

Нагадаємо, минулого місяця Національний банк підвищив облікову ставку з 14,5% до 16% у зв'язку з високою інфляцією, темпи якої значно перевищили прогноз регулятора.

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09 02 2018 18:59
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