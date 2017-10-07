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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Siemens обіцяють не допустити поставки турбін в окупований Крим

Siemens спочатку поставила турбіни для енергетичного проекту на Таманському півострові
Siemens вжив усі можливі кроки в легальному полі щоб не допустити поставки газових турбін свого виробництва в Крим, заявляють в концерні.
У Siemens обіцяють не допустити поставки турбін в окупований Крим Фото: ЕРА

"Всі можливі кроки були зроблені для того, щоб не допустити будівництво, установку і функціонування газових турбін виробництва Siemens в Криму", - повідомило агентству Reuters джерело в компанії.

Як повідомляє Reuters, Siemens спочатку поставила турбіни для енергетичного проекту на Таманському півострові.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Нагадаємо, що в 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території Криму

Уперше санкції ЄС щодо РФ і "влади" Криму були введені в 2014 році після анексії півострова і військового вторгнення в східні області України. Обмеження були введені як проти окремих секторів російської економіки, так і проти окремих фізичних осіб, причетних до агресії проти України.

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10 07 2017 17:19
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