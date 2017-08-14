CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ передмісті столиці Сьєрра-Леоне Фрітауна внаслідок зсуву ґрунту після тривалих злив були знайдені тіла 312 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сьєрра-Леоне більше 300 людей загинули через зсув грунту
Зсув стався в понеділок рано вранці в місті Ріджент, недалеко від Фрітауну
Фото: twitter.com/scccsierraleone
Зсув стався в понеділок рано вранці в місті Ріджент, недалеко від Фрітауну. Десятки будинків були затоплені. Також під завалами можуть бути кілька сотень людей, повідомляє AFP з посиланням на дані Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Раніше влада країни офіційно підтвердила інформацію про те, що загинули понад 200 людей. З них — 60 дітей, повідомляє Reuters.
До рятувальної операції залучені військовослужбовці. Водночас є проблема з розміщенням тіл, оскільки місцевий морг переповнений.
Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 08 2017 18:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа