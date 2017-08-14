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У Сьєрра-Леоне більше 300 людей загинули через зсув грунту

Зсув стався в понеділок рано вранці в місті Ріджент, недалеко від Фрітауну
У передмісті столиці Сьєрра-Леоне Фрітауна внаслідок зсуву ґрунту після тривалих злив були знайдені тіла 312 людей.
У Сьєрра-Леоне більше 300 людей загинули через зсув грунту Фото: twitter.com/scccsierraleone

Зсув стався в понеділок рано вранці в місті Ріджент, недалеко від Фрітауну. Десятки будинків були затоплені. Також під завалами можуть бути кілька сотень людей, повідомляє AFP з посиланням на дані Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Раніше влада країни офіційно підтвердила інформацію про те, що загинули понад 200 людей. З них — 60 дітей, повідомляє Reuters.

До рятувальної операції залучені військовослужбовці. Водночас є проблема з розміщенням тіл, оскільки місцевий морг переповнений.

Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.

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14 08 2017 18:11
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