У Сьєрра-Леоне близько 500 осіб стали жертвами повені Безвісти зниклими вважають близько 600 осіб

Число загиблих у результаті повені і зсуву в столиці Сьєрра-Леоне місті Фрітауні зросло до 499 осіб.

Фото: news.xinhuanet.com

Безвісти зниклими вважають близько 600 осіб, повідомляє агентство "Сіньхуа". За даними агентства, 156 з них - діти. Згідно з даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, в результаті удару стихії близько 3000 чоловік втратили свої домівки. Нагадаємо, що на півночі В'єтнаму внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі, загинули сім осіб, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

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