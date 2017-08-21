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У Сьєрра-Леоне близько 500 осіб стали жертвами повені

Безвісти зниклими вважають близько 600 осіб
Число загиблих у результаті повені і зсуву в столиці Сьєрра-Леоне місті Фрітауні зросло до 499 осіб.
У Сьєрра-Леоне близько 500 осіб стали жертвами повені Фото: news.xinhuanet.com

Безвісти зниклими вважають близько 600 осіб, повідомляє агентство "Сіньхуа". За даними агентства, 156 з них - діти.

Згідно з даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, в результаті удару стихії близько 3000 чоловік втратили свої домівки.

Нагадаємо, що на півночі В'єтнаму внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі, загинули сім осіб, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

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21 08 2017 13:17
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