CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧисло загиблих у результаті повені і зсуву в столиці Сьєрра-Леоне місті Фрітауні зросло до 499 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сьєрра-Леоне близько 500 осіб стали жертвами повені
Безвісти зниклими вважають близько 600 осіб
Фото: news.xinhuanet.com
Безвісти зниклими вважають близько 600 осіб, повідомляє агентство "Сіньхуа". За даними агентства, 156 з них - діти.
Згідно з даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, в результаті удару стихії близько 3000 чоловік втратили свої домівки.
Нагадаємо, що на півночі В'єтнаму внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі, загинули сім осіб, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.
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21 08 2017 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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