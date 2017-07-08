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У Сєвєродонецьку СБУ організує антитерористичні заходи

Місцевих мешканців просять не панікувати та дотримуватись вимог особистої безпеки
Служба безпеки "найближчим часом" проведе у Сєвєродонецьку Луганської області превентивні антитерористичні заходи.
У Сєвєродонецьку СБУ організує антитерористичні заходи СБУ. Фото: ua.112.ua

Про це повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай у Facebook.

Вона звернулася від імені поліції до мешканців міста з проханням не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Правоохоронці рекомендують не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.

У разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків поліція просить негайно повідомляти чергових:

- Управління СБУ в Луганській області, тел. ном.: 0645-23-31-46;

- Головного Управління національної поліції в Луганській області, тел. ном.: 102, 0645-24-20-42.

Нагадаємо, 4 серпня співробітники Служби безпеки в районі АТО припинили діяльність інформаторської мережі бойовиків "ДНР".

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07 08 2017 16:57
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