У Сєвєродонецьку СБУ організує антитерористичні заходи
Про це повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай у Facebook.
Вона звернулася від імені поліції до мешканців міста з проханням не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Правоохоронці рекомендують не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.
У разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків поліція просить негайно повідомляти чергових:
- Управління СБУ в Луганській області, тел. ном.: 0645-23-31-46;
- Головного Управління національної поліції в Луганській області, тел. ном.: 102, 0645-24-20-42.
Нагадаємо, 4 серпня співробітники Служби безпеки в районі АТО припинили діяльність інформаторської мережі бойовиків "ДНР".
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