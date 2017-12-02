У Сімферополі передвиборне гасло Януковича використали в рекламі
Янукович використовував це гасло у передвиборній кампанії на пост президента України 2009-2010 років, повідомляє Крим.Реалії.
Адміністрація Сімферополя в тестовому режимі запустила інтернет-сервіс "АктивныйСимферополь.рф" у січні 2017 року, щоб дізнатися думку громадян щодо різних проблем міста. Як пояснив під час презентації ресурсу голова міста Геннадій Бахарев, такий досвід був перейнятий у Санкт-Петербурга й Москви, де подібні майданчики "зарекомендували себе належним чином".
Як писав iPress.ua, активні дії з підготовки окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-президент Віктор Янукович знав про це.
Постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі заявила про продовження санкцій проти Росії до повернення Україні анексованого Криму.
Нагадаємо, у лютому 2017 року Міністерство освіти і науки анулювало ліцензії вищих навчальних закладів, розташованих у Криму та Севастополі.
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