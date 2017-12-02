У Сімферополі передвиборне гасло Януковича використали в рекламі

Підконтрольна РФ адміністрація послалася на досвід Санкт-Петербурга і Москви

Гасло Віктора Януковича "Почую кожного" у дещо зміненому варіанті з'явилося на носії зовнішньої реклами з портретом російського голови адміністрації міста Сімферополь Геннадія Бахарева.

Янукович використовував це гасло у передвиборній кампанії на пост президента України 2009-2010 років, повідомляє Крим.Реалії.

Адміністрація Сімферополя в тестовому режимі запустила інтернет-сервіс "АктивныйСимферополь.рф" у січні 2017 року, щоб дізнатися думку громадян щодо різних проблем міста. Як пояснив під час презентації ресурсу голова міста Геннадій Бахарев, такий досвід був перейнятий у Санкт-Петербурга й Москви, де подібні майданчики "зарекомендували себе належним чином".

Як писав iPress.ua, активні дії з підготовки окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-президент Віктор Янукович знав про це.

Постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі заявила про продовження санкцій проти Росії до повернення Україні анексованого Криму.

Нагадаємо, у лютому 2017 року Міністерство освіти і науки анулювало ліцензії вищих навчальних закладів, розташованих у Криму та Севастополі.