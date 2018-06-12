Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Криму затримали журналіста, який знімав суд над адвокатом Курбедіновим

Журналіста затримали прямо в будівлі "Київського суду" і відвели для складання адмінпротоколу
В окупованому Сімферополі тривають затримання кримських татар - сьогодні у будівлі "Київського суду", де розглядають справу адвоката Еміля Курбедінова за пост у соцмережі, затримали журналіста організації "Кримська Солідарність" Нурі Абдурашидова, який збирався висвітлювати судовий процес.
У Криму затримали журналіста, який знімав суд над адвокатом Курбедіновим Фото: ТАСС

"У будівлі "Київського районного суду Сімферополя" затриманий активіст "Кримської Солідарності" Нурі Абдурашидов, який мав намір висвітлювати судове засідання по справі адвоката Еміля Курбедінова. Його відвели судові пристави для складання протоколу", - повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Як повідомлялося, сьогодні адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники Центру з протидії екстремізму за пост у Facebook від 2013 року. Адвоката затримали по дорозі з дому в офіс.

Це вже не перший випадок, коли Курбедінова затримали співробітники так званого "Центру Е". На початку 2017 року під час обшуків у кримського татарина "Е-шники" затримали Курбедінова та адвоката Семедляєва. У Курбедінова обшукали офіс та квартиру, вилучили техніку. Після — його засудили на 10 діб адміністративного арешту нібито за "екстремістські" дописи у мережі "ВКонтакте" за 2013 рік про конференцію "Хізб ут-Тахрір".

Адвокат Микола Полозов нагадав, що Курбедінов захищає українських політв'язнів в низці політичних справ в Криму і Російській Федерації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 12 2018 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.