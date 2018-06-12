У Криму затримали журналіста, який знімав суд над адвокатом Курбедіновим
"У будівлі "Київського районного суду Сімферополя" затриманий активіст "Кримської Солідарності" Нурі Абдурашидов, який мав намір висвітлювати судове засідання по справі адвоката Еміля Курбедінова. Його відвели судові пристави для складання протоколу", - повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.
Як повідомлялося, сьогодні адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники Центру з протидії екстремізму за пост у Facebook від 2013 року. Адвоката затримали по дорозі з дому в офіс.
Це вже не перший випадок, коли Курбедінова затримали співробітники так званого "Центру Е". На початку 2017 року під час обшуків у кримського татарина "Е-шники" затримали Курбедінова та адвоката Семедляєва. У Курбедінова обшукали офіс та квартиру, вилучили техніку. Після — його засудили на 10 діб адміністративного арешту нібито за "екстремістські" дописи у мережі "ВКонтакте" за 2013 рік про конференцію "Хізб ут-Тахрір".
Адвокат Микола Полозов нагадав, що Курбедінов захищає українських політв'язнів в низці політичних справ в Криму і Російській Федерації.
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