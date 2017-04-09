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У сім'ї Януковича арештували 500 кг золота за кордоном, - ГПУ

Загальний збиток завданий державі екс-президентом Януковичем та його оточенням, становить близько 40 мільярдів доларів
За кордоном було заарештовано більш ніж півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента України Віктора Януковича.
У сім Фото: bt.dk

Журналіст запитав Єніна про вкрадені кошти режимом Януковича та яка на сьогодні їхня доля.

"Буквально кілька тижнів тому, в рамках співпраці з однією європейською країною, нами отримано інформацію про арешт великої партії золота, йдеться про більш ніж півтонни", - повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв'ю Іnsider

За його словами, загальний збиток завданий державі екс-президентом Януковичем та його оточенням, становить близько 40 мільярдів доларів.

З них 1,5 мільярда - заарештованих в Україні, вже повернуті до державної скарбниці.

Також він повідомив, на сьогодні в різних юрисдикціях, переважно європейських країн, заарештовано активів оточення Януковича на суму еквівалентну $200 млн.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва наклав арешт на земельні ділянки площею 2 га на Парковій дорозі біля Верховної Ради і розташовані на них об'єкти так званого "вертолітного майданчика Януковича".

 
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04 09 2017 11:37
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