У сім'ї Януковича арештували 500 кг золота за кордоном, - ГПУ
Журналіст запитав Єніна про вкрадені кошти режимом Януковича та яка на сьогодні їхня доля.
"Буквально кілька тижнів тому, в рамках співпраці з однією європейською країною, нами отримано інформацію про арешт великої партії золота, йдеться про більш ніж півтонни", - повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв'ю Іnsider.
За його словами, загальний збиток завданий державі екс-президентом Януковичем та його оточенням, становить близько 40 мільярдів доларів.
З них 1,5 мільярда - заарештованих в Україні, вже повернуті до державної скарбниці.
Також він повідомив, на сьогодні в різних юрисдикціях, переважно європейських країн, заарештовано активів оточення Януковича на суму еквівалентну $200 млн.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва наклав арешт на земельні ділянки площею 2 га на Парковій дорозі біля Верховної Ради і розташовані на них об'єкти так званого "вертолітного майданчика Януковича".
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