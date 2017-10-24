У складі уряду Польщі найближчим часом відбудуться зміни, - Шидло
Про це глава уряду Польщі повідомила у вівторок, 24 жовтня, в ефірі TVN 24.
За словами Шидло, вона вирішила заявити про майбутні перестановки публічно, щоб спростувати спекуляції у ЗМІ, зокрема, що своєї імовірної відставки.
"Протягом декількох днів я повідомлю медіа про зміни в уряді", - сказала Шидло, додавши, що зараз веде переговори щодо цього з главою партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським.
"Ніхто з нас не прив’язаний до табурета… У всіх нас є свої ролі, і ми знаємо, що робити. Якщо обставини змінюються, тоді тактика також адаптується до цього", - зазначила польська прем’єрка.
Щодо своєї відставки Шидло підкреслила, що вперше чутки про це з’явилися через 100 днів роботи уряду, і потім регулярно виринали у пресі. Вона наголосила, що такі чутки "не служать ні Польщі, ні уряду, ні міністрам, які виконують свою роботу".
Нагадаємо, у квітні у Сеймі Польщі опозиція не змогла відправити у відставку уряд Беати Шидло.
Голосування за вотум недовіри уряду щодо Шидло проходило на підставі відповідної ініціативи РВ в контексті березневого саміту ЄС, під час якого глава польського уряду Беата Шидло відмовилася підтримати кандидатуру Дональда Туска на посаду президента Євросоюзу.
Перед голосуванням у Сеймі відбулася дискусія, під час якої лідер РВ Гжегож Схетина звинуватив PiS в знищення системи правосуддя країни, назвавши уряд Шидло найгіршим з 1989 року. Він також порівняв правління PiS з владою Володимира Путіна в Росії.
Тим часом, Шидло підкреслила, що поляки дали керівній партії мандат, отже PiS проводить системні зміни в країні. Лідер PiS Ярослав Качинський під час дискусії підкреслив, що його партія не відмовиться від відновлення життя в Польщі.
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