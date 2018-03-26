Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Скрипаль та його доньки в день отруєння вимикали GPS, - The Times

Видання розглядає версію проведення секретної зустрічі постраждалими
Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія відключали GPS на чотири години в день отруєння.
Скрипаль та його доньки в день отруєння вимикали GPS, - The Times Фото: Yuri Senatorov via REUTERS

Про це повідомила британська газета The Times із посиланням на свої джерела, інформує lb.ua.

У Скотленд-Ярді відмовилися обговорювати цю інформацію, оскільки поки що не можуть коментувати перебіг розслідування. Однак видання процитувало припущення інших ЗМІ, що відключення GPS могло знадобитися "для проведення секретної зустрічі в невідомому місці".

За останньою інформацією, о 9:15 Скрипалі побували на кладовищі, де поховані дружина колишнього співробітника ГРУ і його син Сергій. Близько 14:30 батько і дочка залишили машину на парковці в Солсбері, а потім вирушили в паб і ресторан. О 15:35 їх виявили на лавці в центрі міста.

Раніше BBC із посиланням на шкільного друга Скрипаля Володимир Тімошкова повідомила про те, що Скрипаль відправив лист, у якому просив президента Росії Володимира Путіна дозволити повернутися на батьківщину. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.

4 березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Як зазначає британський суддя, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові у постраждалих, токсин військового класу, яким отруїли Скрипаля і його дочку, може привести їх до розумової недієздатності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2018 11:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.