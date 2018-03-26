Скрипаль та його доньки в день отруєння вимикали GPS, - The Times

Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія відключали GPS на чотири години в день отруєння.

Про це повідомила британська газета The Times із посиланням на свої джерела, інформує lb.ua.

У Скотленд-Ярді відмовилися обговорювати цю інформацію, оскільки поки що не можуть коментувати перебіг розслідування. Однак видання процитувало припущення інших ЗМІ, що відключення GPS могло знадобитися "для проведення секретної зустрічі в невідомому місці".

За останньою інформацією, о 9:15 Скрипалі побували на кладовищі, де поховані дружина колишнього співробітника ГРУ і його син Сергій. Близько 14:30 батько і дочка залишили машину на парковці в Солсбері, а потім вирушили в паб і ресторан. О 15:35 їх виявили на лавці в центрі міста.

Раніше BBC із посиланням на шкільного друга Скрипаля Володимир Тімошкова повідомила про те, що Скрипаль відправив лист, у якому просив президента Росії Володимира Путіна дозволити повернутися на батьківщину. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.

4 березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Як зазначає британський суддя, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові у постраждалих, токсин військового класу, яким отруїли Скрипаля і його дочку, може привести їх до розумової недієздатності.