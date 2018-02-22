У Словаччині автомобіль врізався в групу дітей, більше десятка потерпілих
Припускається, що наїзд не був навмисним, автомобіль, швидше за все, занесло на повороті, він перекинувся і врізався в групу дітей, які проходили повз, - повідомляє Aktuality з посиланням на місцеву поліцію.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня тяжкості отримали 12 дітей.
Як уточнили в поліції, двоє з них знаходяться у важкому стані, п'ять отримали травми середньої тяжкості і ще п'ять легкі поранення. Для їх госпіталізації були задіяні два вертольоти і кілька машин швидкої допомоги.
На даний момент всі постраждалі перебувають у лікарнях Попрадського району.
Водій автомобіля в ДТП не постраждав. Результати експертизи свідчать про те, що він не був п'яний.
Поліція продовжує розслідування інциденту.
Нагадаємо, на автодорозі "Житомир - Могилів-Подільський" у Вінницькій області в результаті зіткнення чотирьох автомобілів госпіталізовано вісьмох осіб.
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