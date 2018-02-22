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У Словаччині автомобіль врізався в групу дітей, більше десятка потерпілих

У поліції припускають, що наїзд не був навмисним
На північному сході Словаччини неподалік міста Попрад легковий автомобіль врізався у велику групу дітей різного віку.
У Словаччині автомобіль врізався в групу дітей, більше десятка потерпілих Фото: aktuality.sk

Припускається, що наїзд не був навмисним, автомобіль, швидше за все, занесло на повороті, він перекинувся і врізався в групу дітей, які проходили повз, -  повідомляє Aktuality з посиланням на місцеву поліцію.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня тяжкості отримали 12 дітей.

Як уточнили в поліції, двоє з них знаходяться у важкому стані, п'ять отримали травми середньої тяжкості і ще п'ять легкі поранення. Для їх госпіталізації були задіяні два вертольоти і кілька машин швидкої допомоги.

На даний момент всі постраждалі перебувають у лікарнях Попрадського району.

Водій автомобіля в ДТП не постраждав. Результати експертизи свідчать про те, що він не був п'яний.

Поліція продовжує розслідування інциденту.

Нагадаємо, на автодорозі "Житомир - Могилів-Подільський" у Вінницькій області в результаті зіткнення чотирьох автомобілів госпіталізовано вісьмох осіб.
 

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22 02 2018 19:22
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