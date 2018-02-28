У Словаччині ще два топ-посадовці йдуть у відставку через вбивство журналіста

У Словаччині секретар урядової ради безпеки Вільям Ясан та помічниця прем'єр-міністра Марія Троскова йдуть у відставку через інформацію про зв'язки із членом італійської мафії, який фігурує у журналістському розслідуванні Яна Куцяка.

Двоє близьких соратників прем'єр-міністра Роберта Фіцо - його помічник Троскова та начальник відділу безпеки уряду Ясан - залишають свої посади через скандал з приводу їх зв'язків з італійцем Антоніном Вадалом, який, згідно з результатами розслідування вбитого журналіста Яна Куцяка, є членом "калабріанської" мафії, повідомляє Dennikn.sk.

"Ми категорично відкидаємо будь-який зв'язок з цією трагедією. Разом з тим, оскільки наші імена насильно використовуються у боротьбі проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо, ми вирішили залишити наші посади в уряді до закінчення розслідування цієї справи", - йдеться в спільній заяві.

Генеральний прокурор Словаччини Ярослав Чіжнар заборонив надавати політикам інформацію про хід розслідування вбивства журналіста Яна Куцяка та його дівчини Мартіни Кушнірової, повідомляє Noviny.sk.

За словами речниці прокуратури, генеральний прокурор, враховуючи чутливість справи та з метою запобігти витоку інформації, що може перешкодити слідству, дав розпорядження не інформувати громадськість та політиків про хід слідства до тих пір, поки така інформація не буде мати негативних наслідків для розслідування.

"Генеральний прокурор звертає особливу увагу на цю справу. Абсолютним пріоритетом є - прояснити факти, виявити і покарати винних, і тому будь-яка інформація зараз є контрпродуктивною", - додала вона.

Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадаріч подав у відставку після убивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка.

Нагадаємо, у Словаччині вбили журналіста-розслідувача, 27-річного Яна Кучака. Уряд країни пообіцяв виплатити мільйон євро нагороди за інформацію, яка допоможе в розслідуванні вбивства журналіста.