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У Словаччині в ДТП загинули двоє українців

Ще двох госпіталізували
У Словаччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України.
У Словаччині в ДТП загинули двоє українців Фото: google.com

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, пише УНІАН.

"Було четверо громадян України. Двоє загинули: один загинув на місці ДТП, інший помер у лікарні. Двоє перебувають ще в лікарні", - сказав Кирилич.

"За попередньою версією поліції, водій мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України, міг виїхати на зустрічну смугу, і відбулося зіткнення із зустрічним транспортним засобом", - додав дипломат.

У Словаччині зіткнулися автобус із закарпатськими заробітчанами та вантажівка. Загинув 38-річний чоловік. Аварія сталася 11 листопада в районі Нижнього Грабовця (Пряшівський край).

Відомо, що мікроавтобусом поверталися з Чехії закарпатські заробітчани. 

Нагадаємо, у Болградському районі Одеської області 11 листопада при зіткненні мікроавтобуса з підводою загинули троє осіб.

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14 11 2017 14:39
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