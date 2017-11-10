У Словаччині в дитячому журналі надрукували ксенофобські загадки, зокрема й про українців

Журнал пожартував і на тему порушення міжнародних кордонів Росією

У Словаччині дитячий журнал опублікував ксенофобські жарти, в яких фігурують українці, сирійці, албанці та роми.

У журналі дітям пропонують відгадати загадки, розгадки до яких мають ксенофобський і расистський характер. Наприклад, "Це чорне і їсть картоплю фрі", "правильна" відповідь журналу – "Половина США". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила користувачка Mary Ka, висловивши своє обурення публікацією.

Інші приклади: "У машині сидять албанець, сирієць, та українець. Хто водій?" (відповідь журналу – поліцейський); "Що абсолютно беззмістовно?" (відповідь – "Коли циган навчається попри роботу").

Журнал пожартував і на тему порушення міжнародних кордонів Росією. Відповіддю до загадки "З ким межує Росія" виявилось: "З ким хоче".