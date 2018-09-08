У Словаччині відреагували на візит своїх політиків у Крим

Комітет у закордонних справах Словаччини виступив проти спроб легітимізації окупації Криму Росією шляхом відвідання окремими словацькими політиками анексованого півострова.

Про це йдеться в заяві парламентського комітету, наданій "Укрінформу" посольством України у Словаччині.

"Комітет у закордонних справах Народної Ради Словацької Республіки відповідно до спільної позиції країн-членів ЄС і НАТО не визнає результатів незаконного референдуму в Криму у березні 2014 року. Оскільки Словацька Республіка і надалі вважає Крим територією України в її міжнародно визнаних кордонах, комітет у закордонних справах відкидає будь-які прояви легітимізації окупації і анексії Криму шляхом відвідання півострова конституційними чинниками Словацької Республіки", - йдеться у документі.

Як зазначили автори заяви, приєднання півострова до РФ порушило основні принципи міжнародного права та суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що на початку серпня група з десяти осіб, до якої входили політики та бізнесмени зі Словаччини, відвідала окупований Крим. Словацькі депутати не відмовились від ідеї відвідати півострів попри застереження українського посла Юрія Мушки.