У Словаччині відреагували на візит своїх політиків у Крим
Про це йдеться в заяві парламентського комітету, наданій "Укрінформу" посольством України у Словаччині.
"Комітет у закордонних справах Народної Ради Словацької Республіки відповідно до спільної позиції країн-членів ЄС і НАТО не визнає результатів незаконного референдуму в Криму у березні 2014 року. Оскільки Словацька Республіка і надалі вважає Крим територією України в її міжнародно визнаних кордонах, комітет у закордонних справах відкидає будь-які прояви легітимізації окупації і анексії Криму шляхом відвідання півострова конституційними чинниками Словацької Республіки", - йдеться у документі.
Як зазначили автори заяви, приєднання півострова до РФ порушило основні принципи міжнародного права та суверенітет і територіальну цілісність України.
Нагадаємо, що на початку серпня група з десяти осіб, до якої входили політики та бізнесмени зі Словаччини, відвідала окупований Крим. Словацькі депутати не відмовились від ідеї відвідати півострів попри застереження українського посла Юрія Мушки.
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