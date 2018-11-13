У Словаччині вперше висунули звинувачення за бої на Донбасі

Бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років

У Словаччині вперше висунули обвинувачення громадянину країни за участь у війні на Сході України.

Слідчий Національного кримінального агентства МВС Словаччини звинуватив громадянина Маріо Р. у злочинній участі в бойових діях у складі організованої збройної групи на території іншої держави, повідомляє поліція Словаччини.

Це перший випадок, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у боях на Донбасі проти української армії.

Обвинувачений Маріо Р. з липня 2015 року до сьогодні воює у складі проросійських сепаратистів. Він "брав та бере активну участь у бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави, зокрема в Донецькій області на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років.

Нагадаємо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив арештувати на 60 діб бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації на Донеччині.

Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у незаконних збройних формуваннях у Донецькій області, однак потім відпущений на свободу без права залишати територію України.

Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.