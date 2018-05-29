У Словаччині загинула студентка з України

Наразі поліція намагається встановити, чи була загибель українки нещасним випадком

У місті Прешов на сході Словаччини загинула студентка з України.

Згідно з інформацією каналу, у понеділок 28 травня близько 21:20 студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку, - повідомляє словацький канал tvnoviny.sk.

Поліція встановила, що українка була студенткою Технічного університету. Одногрупники, з якими вона розмовляла ввечері перед інцидентом, не змогли пояснити, що трапилося.

"Дзвінок на екстрений номер "155" поступив о 21:25. Рятувальники виявили, що потерпіла не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть", — повідомила прес-секретарка Операційного центру служби швидкої медичної допомоги Алена Крчова.

Наразі поліція намагається встановити, чи була загибель українки нещасним випадком.

Нагадаємо, 19 лютого прокуратура Києва розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної громадянки Туркменистану до самогубства.