У Словаччині застрелили журналіста-розслідувача

Словаччина "ніколи не стикалася з таким безпрецедентним нападом на журналіста"

У Словаччині вбили журналіста-розслідувача, 27-річного Яна Кучака.

Його разом із подругою знайшли застреленими 25 лютого у їхньому будинку в місті Велка-Мака, за 65 кілометрів на схід від Братислави.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію Словаччини.

Керівник поліції Тібор Ґаспар заявив, що вбивство "швидше за все, пов’язане з розслідуваннями".

Словаччина "ніколи не стикалася з таким безпрецедентним нападом на журналіста", додав Ґаспар.

Як повідомляє The Washington Post, ймовірно вбивство сталося між 22 і 25 лютого. Зазначається, що Кучак — перший убитий журналіст в Словаччині за всю історію існування держави. Він працював на сайті Aktuality.sk. В останній статті для новинного веб-сайту, 9 лютого, він звертав увагу на ймовірне податкове шахрайство, пов’язане з розкішним житловим комплексом у Братиславі. Справа, пов’язана з комплексом, викликала протести минулого року, учасники яких вимагали відставки міністра внутрішніх справ Роберта Калінака в зв'язку з його діловими відносинами із забудовником. Обидва діячі, щодо яких були висунуті звинувачення, заперечують правопорушення.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця данському винахіднику Петеру Мадсену висунули звинувачення у вбивстві шведської журналістки Кім Валль на субмарині "Наутілус".