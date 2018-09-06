У Словенії пройшов град розміром з тенісний м'яч, - ФОТО

За словами експертів, це нетиповий шторм, який виникає лише кілька разів на рік

Серйозний шторм пройшов Словенією в п'ятницю після полудня. Град завбільшки з тенісний м'яч розбив автомобілі і завдав інші серйозні збитки.

Найгірша ситуація була на кордоні з Хорватією, в провінції Біла країна, повідомляє місцеве видання Vijesti. Там випав град розміром з тенісний м'яч, який розбив автомобілі і даху і знищив сільськогосподарські угіддя.



Фото: vijesti.rtl.hr

Судячи з фото в соцмережах, діаметр граду, який йшов всього 15-20 хвилин, досягав 8-10 сантиметрів. За словами експертів, це нетиповий шторм, який виникає лише кілька разів на рік.



Фото: vijesti.rtl.hr

Нагадаємо, що в місті Бердичів Житомирської області було оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня через пошкодження градом житлових будинків та порушення нормальних умов життєдіяльності населення.