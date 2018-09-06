CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСерйозний шторм пройшов Словенією в п'ятницю після полудня. Град завбільшки з тенісний м'яч розбив автомобілі і завдав інші серйозні збитки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Словенії пройшов град розміром з тенісний м'яч, - ФОТО
За словами експертів, це нетиповий шторм, який виникає лише кілька разів на рік
Фото: vijesti.rtl.hr
Найгірша ситуація була на кордоні з Хорватією, в провінції Біла країна, повідомляє місцеве видання Vijesti. Там випав град розміром з тенісний м'яч, який розбив автомобілі і даху і знищив сільськогосподарські угіддя.
Фото: vijesti.rtl.hr
Судячи з фото в соцмережах, діаметр граду, який йшов всього 15-20 хвилин, досягав 8-10 сантиметрів. За словами експертів, це нетиповий шторм, який виникає лише кілька разів на рік.
Фото: vijesti.rtl.hr
Нагадаємо, що в місті Бердичів Житомирської області було оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня через пошкодження градом житлових будинків та порушення нормальних умов життєдіяльності населення.
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