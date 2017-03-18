У Слов'янську екс-бойовик добровільно здався поліції

Більше двох з половиною років чоловік прожив з постійним страхом перед відповідальністю за свої дії

Поліція Слов'янська та СБУ перевіряють діяльність колишнього учасника незаконних збройних формувань, який добровільно розповів про те, що навесні 2014 року чергував на блокпосту бойовиків.

Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області.

"Житель Слов'янська 1971 року народження, який проживає у мікрорайоні Черевківка, вирішив скористатися програмою "На тебе чекають вдома", що дає можливість колишнім учасникам незаконних збройних формувань уникнути кримінальної відповідальності за свої діяння", – йдеться в публікації.

Як зазначається, співробітники Слов'янського відділу поліції спільно з представниками Служби безпеки України ретельно вивчили всю його "діяльність" у період окупації міста. Наприкінці квітня чоловік прийшов на блокпост бойовиків, що знаходився неподалік його будинку. Після короткої "співбесіди" командир групи бойовиків із позивним "Старий" видав йому пістолет та жезл для регулювання транспортного руху, з якими потрібно було оглядати автомобілі, що в'їжджали до міста. За цю роботу всі місцеві жителі отримували тільки "сухпайок".

У середині червня, приблизно за два тижні до звільнення міста українськими військовими, добровільний помічник терористів попросив "розрахунок" і сховався у себе вдома. Згодом він змінив місце проживання, офіційної роботи не мав – займався ремонтом автомобілів. При цьому більше двох з половиною років чоловік прожив з постійним страхом перед відповідальністю за свої дії.

"Якщо слова підозрюваного знайдуть своє підтвердження й не буде встановлено його причетності до тяжких злочинів, то, згідно ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", він буде звільнений від кримінальної відповідальності", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, на початку березня співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янську на Донеччині інформаторку терористичної організації "ДНР".

У 2016 році на Луганщині працівник "податкової інспекції" т. зв. "ЛНР" скористався програмою Служби безпеки України "На тебе чекають вдома", а Лисичанський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності колишню учасницю "ЛНР".