У Слов'янську працівника "Укртрансбезпеки" спіймали п'яним за кермом
"38-річний працівник Державної служби України з безпеки на транспорті, який повинен забезпечувати безпеку на дорогах, наражав на небезпеку громадян, сівши за кермо в стані алкогольного сп'яніння. При цьому він був у форменому одязі. Після того як його зупинили поліцейські, порушник намагався "вирішити" питання, телефонуючи знайомим, після чого хотів утекти з місця", - повідомляє сайт поліції Донецької області.
У присутності двох свідків під відеозапис водієві було запропоновано пройти тест на алкоголь, проте він відмовився.
На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції). У нього було вилучено посвідчення водія.
Нагадаємо, 23 квітня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Honda Civic, за кермом якого перебував співробітник військової прокуратури Південного регіону Сергій Яровий в стані алкогольного сп'яніння. Після бійок і фізичного опору Ярового все-таки доставили у відділок поліції, де на нього було складено протоколи за статтями 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції) КУпАП.
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