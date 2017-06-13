У Слов'янську працівника "Укртрансбезпеки" спіймали п'яним за кермом

У вівторок, 13 червня, близько 6-ї години ранку патрульні поліцейські Слов'янська затримали співробітника "Укртрансбезпеки", який керував автомобілем у нетверезому стані і намагався втекти від правоохоронців.

"38-річний працівник Державної служби України з безпеки на транспорті, який повинен забезпечувати безпеку на дорогах, наражав на небезпеку громадян, сівши за кермо в стані алкогольного сп'яніння. При цьому він був у форменому одязі. Після того як його зупинили поліцейські, порушник намагався "вирішити" питання, телефонуючи знайомим, після чого хотів утекти з місця", - повідомляє сайт поліції Донецької області.

У присутності двох свідків під відеозапис водієві було запропоновано пройти тест на алкоголь, проте він відмовився.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції). У нього було вилучено посвідчення водія.

Нагадаємо, 23 квітня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Honda Civic, за кермом якого перебував співробітник військової прокуратури Південного регіону Сергій Яровий в стані алкогольного сп'яніння. Після бійок і фізичного опору Ярового все-таки доставили у відділок поліції, де на нього було складено протоколи за статтями 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції) КУпАП.