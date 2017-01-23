У Слов'янську правоохоронці затримали особистого охоронця "народного мера ДНР"

Від моменту звільнення Слов'янська затриманий перебував у місті, живучи за рахунок випадкових заробітків

У Слов'янську затримали 49-річного місцевого жителя, який під час окупації міста працював водієм-охоронцем "мера" Слов'янська Володимира Пвленка.

До бойовиків затриманий приєднався 15 червня 2014 року за власним бажанням, розраховуючи поліпшити своє фінансове становище.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

У цей час терористи затримали попереднього мера нібито за розкрадання гуманітарної допомоги, а на його посаду поставили Павленка, відомого своєю службою у КДБ. На посаді водія-охоронця Павленка затриманий працював до звільнення міста від окупантів, 5 липня 2014 року.

Він також розповів, що, крім нього, Павленка постійно супроводжували двоє охоронців. Одного з них, 30-річного слов'янця, правоохоронці затримали ще у листопаді 2016 року. Оперативники з'ясували, що, тікаючи з міста після звільнення міста Збройними Силами України, він залишив свій автомат Калашникова водієві.

Цієї зброї за місцем проживання водія-охоронця не виявилося. За його словами, він розібрав автомат і викинув у річку.

Проте поліцейські виявили у затриманого автомобіль "мера"-втікача. Поліцейські з'ясували, що затриманий кілька разів їздив до свого колишнього начальника в окупований Донецьк. Автомобіль Skoda, що належав "народному меру" він привіз з однієї із поїздок. Затриманий стверджує, що цей автомобіль він викупив.

Від моменту звільнення Слов'янська затриманий перебував у місті, живучи за рахунок випадкових заробітків, зазначили в поліції. На даний момент правоохоронці зібрали докази пособництва підозрюваного терористам, які руйнували його власний місто, у тому числі відео, зняті російським пропагандистським каналом.

Чоловікові оголошено про підозру за ч. 1 ст. 256 Сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності Кримінального кодексу України.

Як повідомляв раніше iPress.ua, викладачка Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Владислава Броницька пише вірші про терористичні республіки й називає українців "окупантами".