У Слов’янську спіймали бойовика, який три роки ховався в Росії

У квітні 2014 року цей місцевий житель 1958 року народження був завербований своїм сином

У місті Слов’янськ Донецької області поліцейські затримали бойовика, який 3 роки переховувся від правоохоронців у Російській Федерації.

"Слов’янські поліцейські затримали бойовика, який три роки переховувся від правоохоронців за кордоном", - повідомили в поліції Донецької області.

У квітні 2014 року цей місцевий житель 1958 року народження був завербований своїм сином, який на той час очолював "розвідроту". Батька ж він прилаштував у "будівельній бригаді". Чоловік в мирний час працював ескалаторщиком і трактористом, тому у бойовиків він "користувався попитом", а вся техніка була відібрана у комунальних підприємств міста.

Після звільнення регіону затриманий втік до РФ, а його син в складі НЗФ - до Донецька. Останній знаходиться в активному розшуку.

Через три роки чоловік повернувся до Слов'янська. Там більше двох місяців ховався в підвалі свого домоволодіння і тільки вночі виходив за продуктами.

Як тільки оперативники отримали інформацію про місцезнаходження розшукуваного, відразу затримали його.

Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Маріуполі працівники Служби безпеки України затримали колишнього міліціонера, який продавав бойовикам так званої "ДНР" базу даних ДАІ.