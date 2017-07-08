У Слов’янську спіймали бойовика, який три роки ховався в Росії
"Слов’янські поліцейські затримали бойовика, який три роки переховувся від правоохоронців за кордоном", - повідомили в поліції Донецької області.
У квітні 2014 року цей місцевий житель 1958 року народження був завербований своїм сином, який на той час очолював "розвідроту". Батька ж він прилаштував у "будівельній бригаді". Чоловік в мирний час працював ескалаторщиком і трактористом, тому у бойовиків він "користувався попитом", а вся техніка була відібрана у комунальних підприємств міста.
Після звільнення регіону затриманий втік до РФ, а його син в складі НЗФ - до Донецька. Останній знаходиться в активному розшуку.
Через три роки чоловік повернувся до Слов'янська. Там більше двох місяців ховався в підвалі свого домоволодіння і тільки вночі виходив за продуктами.
Як тільки оперативники отримали інформацію про місцезнаходження розшукуваного, відразу затримали його.
Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Маріуполі працівники Служби безпеки України затримали колишнього міліціонера, який продавав бойовикам так званої "ДНР" базу даних ДАІ.
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