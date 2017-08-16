У Слов'янську "телефонний" шахрай видурив у дитини 130 тис. гривень

У Слов'янську Донецької області 9-річний хлопчик передав телефонному шахраєві близько 130 тис. гривень.

"Цього року це найменша жертва телефонних шахраїв, а сума збитків від аферистів - найбільша. Хлопчик повірив чоловікові, який нібито телефонував на прохання його матері і, дотримуючись інструкцій, віддав пакет з $4,5 тис., 100 євро і 3 тис. гривень таксистові", - повідомляють на сайті місцевої поліції.

У поліції уточнили, що 9-річний хлопчик відповів на дзвінок стаціонарного телефону. Чоловік, який дзвонив, назвався знайомим його мами і сказав, що телефонує на її прохання. Потім він передзвонив на мобільний дитини. Він попросив його зібрати всі гроші, які є вдома, покласти їх у пакет і передати таксистові, який під'їде до під'їзду.

"По секрету" шахрай сказав хлопчикові, що його мама планує зробити йому подарунок, тому сама не дзвонить. Хлопчик виконав усе, що просив аферист. Коли мати прийшла додому і дізналася про те, що сталося, звернулася в поліцію.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство).

"Як показує практика, в зоні ризику перебувають абсолютно всі категорії громадян, але особливо - люди похилого віку і діти, які звикли довіряти співрозмовнику. Ще раз звертаємося до жителів району, регулярно пояснюйте своїм літнім родичам і дітям те, що не потрібно довіряти незнайомцям по телефону, а також те, як небезпечно впускати у квартиру сторонніх. Просіть їх дзвонити вам щоразу, як їм дзвонять сторонні люди або стукають у двері і наполегливо просять впустити їх у квартиру", - підкреслили в поліції.

Нагадаємо, кіберполіція викрила злочинну групу, яка проводила шахрайські операції з банківськими картами онкохворих і важкохворих дітей, призначених для переказу коштів на лікування.