У Слов'янську військова вантажівка протаранила маршрутку

У Слов'янську Донецької області військова вантажівка врізалася в маршрутне таксі.

"Сьогодні, 28 серпня, у Слов'янську на вулиці Свободи відбулася ДТП за участю маршрутного автобуса №14А "Автостанція - вул. Ставропольська "і вантажівки. Є потерпілі, які госпіталізовані на швидкій допомозі", - повідомляє місцеве видання "Діловий Слов'янськ".

На місці аварії працюють патрульна служба Слов'янська і Краматорська.

Нагадаємо, що 6 серпня троє людей постраждали внаслідок зіткнення військового бронетранспортера та мікроавтобуса на Рівненщині.