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У Слов'янську військова вантажівка протаранила маршрутку

Число постраждалих не уточнюється
У Слов'янську Донецької області військова вантажівка врізалася в маршрутне таксі.
У Слов Фото: slavdelo.dn.ua

"Сьогодні, 28 серпня, у Слов'янську на вулиці Свободи відбулася ДТП за участю маршрутного автобуса №14А "Автостанція - вул. Ставропольська "і вантажівки. Є потерпілі, які госпіталізовані на швидкій допомозі", - повідомляє місцеве видання "Діловий Слов'янськ".

На місці аварії працюють патрульна служба Слов'янська і Краматорська.

Нагадаємо, що 6 серпня троє людей постраждали внаслідок зіткнення військового бронетранспортера та мікроавтобуса на Рівненщині.

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28 08 2017 13:35
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