CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Слов'янську Донецької області військова вантажівка врізалася в маршрутне таксі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Слов'янську військова вантажівка протаранила маршрутку
Число постраждалих не уточнюється
Фото: slavdelo.dn.ua
"Сьогодні, 28 серпня, у Слов'янську на вулиці Свободи відбулася ДТП за участю маршрутного автобуса №14А "Автостанція - вул. Ставропольська "і вантажівки. Є потерпілі, які госпіталізовані на швидкій допомозі", - повідомляє місцеве видання "Діловий Слов'янськ".
На місці аварії працюють патрульна служба Слов'янська і Краматорська.
Нагадаємо, що 6 серпня троє людей постраждали внаслідок зіткнення військового бронетранспортера та мікроавтобуса на Рівненщині.
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28 08 2017 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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