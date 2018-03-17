У Слов'янську виявили чотирьох сепаратистів

У Слов'янську Донецької області за тиждень правоохоронці виявили чотирьох місцевих жителів, які чергували на КПП бойовиків і сприяли окупації регіону.

Про це повідомляє прес-служба міського відділу поліції.

"За тиждень слов'янські поліцейські виявили чотирьох чергових КПП – НВФ. Серед затриманих ті, хто після того, як регіон був звільнений від окупації, вдавав, що не мають ніякого відношення до бойовиків. Це жителі Слов'янська та Слов'янського району у віці від 21 до 39 років", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, затримані чергували на блокпостах і будували фортифікаційні споруди бойовиків. Завдяки зібраним поліцейськими доказам вони постануть перед судом за участь у незаконних збройних формуваннях і сприяння окупації регіону.

Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Підозрюваним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Всього Слов'янським відділом поліції розшукується ще 250 бойовиків, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у січні Неля Штепа, у якої закінчився домашній арешт вирішила знову зайняти пост мера Слов'янська.