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У Слов’янську за тиждень виявили вісьмох сепаратистів

Більшість з них несли службу на незаконних пропускних пунктах та виконували різні підсобні роботи
У Слов’янську правоохоронці виявили вісьмох посібників бойовиків терористичної організації "ДНР".
У Слов’янську за тиждень виявили вісьмох сепаратистів Фото:unian

Затримані - жителі Слов'янська та Слов’янського району віком від 20 до 53 років, повідомили у прес-службі Слов’янського відділу поліції, інформує Hromadske.

Разом з іншими жителями своїх населених пунктів вони добровільно рили окопи для бойовиків, чергували на блокпостах та облаштовували побут окупантів.

Попри те, що з моменту злочину минуло понад 4 роки, правоохоронці зібрали докази їхньої протиправної діяльності. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Протягом 2018 року тільки в Слов'янську затримано майже 100 бойовиків, додали у поліції.

Також, у Службі безпеки України стверджують, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "НР" і "ДНР". Крім того, було попереджено вісім терористичних актів на території України.

 

 

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09 01 2019 12:04
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