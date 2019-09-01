У Слов’янську за тиждень виявили вісьмох сепаратистів
Затримані - жителі Слов'янська та Слов’янського району віком від 20 до 53 років, повідомили у прес-службі Слов’янського відділу поліції, інформує Hromadske.
Разом з іншими жителями своїх населених пунктів вони добровільно рили окопи для бойовиків, чергували на блокпостах та облаштовували побут окупантів.
Попри те, що з моменту злочину минуло понад 4 роки, правоохоронці зібрали докази їхньої протиправної діяльності. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Протягом 2018 року тільки в Слов'янську затримано майже 100 бойовиків, додали у поліції.
Також, у Службі безпеки України стверджують, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "НР" і "ДНР". Крім того, було попереджено вісім терористичних актів на території України.
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