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У Слов'янську згорів центральний ринок: двох осіб госпіталізовано

Вогнем знищено перекриття на площі 117 кв. м, речі та побутова техніка колишнього використання
У Слов'янську Донецької області згорів центральний ринок, внаслідок чого двоє осіб було госпіталізовано.
У Слов Фото: dsns.gov.ua

Повідомлення про загоряння торгівельних павільйонів на території ринку надійшло 6 липня о 06:23. Співробітники ДержНС локалізували пожежу о 07:02 та ліквідували о 07:28.

Вогнем знищено перекриття на площі 117 кв. м, речі та побутова техніка колишнього використання, повідомляє прес-служба ДержНС.

У результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися до медиків та були госпіталізовані до міської лікарні №1 м. Слов’янськ із попереднім діагнозом отруєння чадним газом, вони у задовільному стані.

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, що на ринку в Новій Каховці Херсонської області правоохоронці знешкодили саморобний вибуховий пристрій.

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06 07 2018 14:15
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