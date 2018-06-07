У Слов'янську згорів центральний ринок: двох осіб госпіталізовано
Повідомлення про загоряння торгівельних павільйонів на території ринку надійшло 6 липня о 06:23. Співробітники ДержНС локалізували пожежу о 07:02 та ліквідували о 07:28.
Вогнем знищено перекриття на площі 117 кв. м, речі та побутова техніка колишнього використання, повідомляє прес-служба ДержНС.
У результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися до медиків та були госпіталізовані до міської лікарні №1 м. Слов’янськ із попереднім діагнозом отруєння чадним газом, вони у задовільному стані.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, що на ринку в Новій Каховці Херсонської області правоохоронці знешкодили саморобний вибуховий пристрій.
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