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У Слов'янську звільнили засудженого за сепаратизм учителя

Шалда був звільнений після протесту активістів
Засуджений умовно за сепаратизм учитель школи №10 Слов'янська Донецької області Андрій Шалда був звільнений "за аморальний учинок".
У Слов Андрій Шалда Фото: facebook.com/gromady.dn.ua

Відповідний наказ начальника міського відділу освіти оприлюднено на сайті Слов'янської міськради.

Напередодні профспілковий комітет школи на своєму спеціальному засіданні вирішив залишити на роботі засудженого за сепаратизм педагога. У зв'язку з цим місцеві мешканці й активісти підпалили шини біля будівлі школи на знак протесту проти рішення комітету.

У квітні цього року Слов'янський міськрайонний суд дав Андрію Шалді 5 років з випробувальним терміном на два роки (за 110 статтею КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). У рішенні суду не було зазначено, що засуджений не може продовжувати працювати в школі.

Нагадаємо, раніше затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську.

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29 08 2017 21:37
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