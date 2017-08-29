У Слов'янську звільнили засудженого за сепаратизм учителя
Відповідний наказ начальника міського відділу освіти оприлюднено на сайті Слов'янської міськради.
Напередодні профспілковий комітет школи на своєму спеціальному засіданні вирішив залишити на роботі засудженого за сепаратизм педагога. У зв'язку з цим місцеві мешканці й активісти підпалили шини біля будівлі школи на знак протесту проти рішення комітету.
У квітні цього року Слов'янський міськрайонний суд дав Андрію Шалді 5 років з випробувальним терміном на два роки (за 110 статтею КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). У рішенні суду не було зазначено, що засуджений не може продовжувати працювати в школі.
Нагадаємо, раніше затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа