У Слов'янську звільнили засудженого за сепаратизм учителя

Засуджений умовно за сепаратизм учитель школи №10 Слов'янська Донецької області Андрій Шалда був звільнений "за аморальний учинок".

Відповідний наказ начальника міського відділу освіти оприлюднено на сайті Слов'янської міськради.

Напередодні профспілковий комітет школи на своєму спеціальному засіданні вирішив залишити на роботі засудженого за сепаратизм педагога. У зв'язку з цим місцеві мешканці й активісти підпалили шини біля будівлі школи на знак протесту проти рішення комітету.

У квітні цього року Слов'янський міськрайонний суд дав Андрію Шалді 5 років з випробувальним терміном на два роки (за 110 статтею КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). У рішенні суду не було зазначено, що засуджений не може продовжувати працювати в школі.

Нагадаємо, раніше затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську.