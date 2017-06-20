У смерті американського студента Трамп звинуватив режим КНДР

Свої співчуття рідним студента висловив Дональд Трамп і його дружина Меланія

Президент США Дональд Трамп звинуватив режим Північної Кореї у загибелі американського студента Отто Уормбіра, звільненого владою КНДР 13 червня.

Свої співчуття рідним студента висловив Дональд Трамп і його дружина Меланія.

"Доля Отто поглиблює прагнення моєї адміністрації запобігти таким трагедіям невинних людей від рук режимів, які не дотримуються верховенства права або основних прав людини. Сполучені Штати ще раз засуджують жорстокість північнокорейського режиму", - йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Нагадаємо, вчора американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.

13 червня 2017 року влада КНДР відпустила його в США, але сам Вормбір вже перебував у стані коми.

Батько Вормбіра минулого тижня заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження бутулізмом і прийому снодійного.

Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів бутулізма.

Режим КНДР утримує ще трьох громадян США.

Протягом останніх років Північна Корея затримала кілька американців, переважно це були журналісти, студенти, або християни, яких звинувачували в спробах навертати корейців до іншої релігії. Часто ув’язнених відпускали на волю після візиту до країни колишніх або й нині чинних офіційних представників США.