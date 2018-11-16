У Смілі триває підключення тепла, - Зубко
"У робочому режимі по подачі теплоносія працює 9 котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), які забезпечують теплом 8 дитсадків, 9 шкіл, 3 лікарні та 77 житлових будинків зі 152", – повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Facebook.
"Тепло подано в 4 дитсадки, 5 шкіл, 3 лікарні та 47 житлових будинків", – додав Зубко.
Про хід підключення інших 5 котелень і вихід на робочий температурний режим він поінформує додатково.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.
Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.
Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.
Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.
Також, Кабмін надасть владі Сміли короткостроковий кредит на 25 млн грн для входження в опалювальний сезон.
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