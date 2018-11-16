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У Смілі триває підключення тепла, - Зубко

У робочому режимі працює дев'ять котелень
Роботи з запуску теплопостачання у Смілі відновлено з 07.30 ранку п’ятниці, 16 листопада.
У Смілі триває підключення тепла, - Зубко Фото: slovoidilo.ua

"У робочому режимі по подачі теплоносія працює 9 котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), які забезпечують теплом 8 дитсадків, 9 шкіл, 3 лікарні та 77 житлових будинків зі 152", – повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Facebook.

"Тепло подано в 4 дитсадки, 5 шкіл, 3 лікарні та 47 житлових будинків", – додав Зубко.

Про хід підключення інших 5 котелень і вихід на робочий температурний режим він поінформує додатково.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.

Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Також, Кабмін надасть владі Сміли короткостроковий кредит на 25 млн грн для входження в опалювальний сезон.

 
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16 11 2018 10:01
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