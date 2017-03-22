У сміттєвому баку в центрі Києва виявили саморобний вибуховий пристрій
У поліцію про знахідку повідомила жінка, яка працює двірником. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.
За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби. Поліція задокументувала подію, вилучила саморобний пристрій і направила на відповідні дослідження.
Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Правоохоронці встановлюють обставини події та власника небезпечного пристрою.
Нагадаємо, 1 лютого, у Києві на станції метро "Житомирська" поліція затримала військовослужбовця, який перевозив 54 тротилові шашки, 100 запалів до них і 600 патронів калібру 7,62 мм.
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