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У СММ ОБСЄ за рік стало вдвічі більше росіян, - Геращенко

Ірина Геращенко заявила про недосконалість цієї моніторингової процедури
У складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ протягом минулого року значно зросла кількість представників РФ і дружніх до неї країн.
У СММ ОБСЄ за рік стало вдвічі більше росіян, - Геращенко Фото: pravda.com.ua

Про це заявила перший заступник спікера Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в інтерв'ю "ТСН. Тиждень".

"Дуже часто в місії є представники тих країн, які мають особливі сентименти до Москви, і іноді вони не помічають очевидних обстрілів. За останній рік, до речі, в СММ ОБСЄ вдвічі зросла присутність росіян, в кілька разів зросла присутність сербів, білорусів", - сказала вона.

"Ми хочемо сказати, що дуже важливо, щоб всі, хто працює в СММ ОБСЄ, були неупередженими та неупереджено ставилися до виконання своїх обов'язків", - додала Геращенко.

"З іншого боку, якщо ми не будемо чесно говорити про недосконалість цієї моніторингової процедури, яке проявляється дуже часто, це буде неправильно по відношенню до нашої країни", - підкреслила політик.

Також Геращенко заявила, що інші країни, які навіть "мають сентименти до Росії", не є агресорами по відношенню до України, "тому з нашого боку ми дійсно не маємо жодних підстав підозрювати представників цих дружніх країн в чомусь некоректному".

"Проектуючи висновки, які можна робити з присутності спостерігачів на можливу миротворчу місію, ми висуваємо одну умову і вимогу: там не може бути росіян, представників країни-агресора", - наголосила Геращенко.

При цьому вона підкреслила, що Україна "дуже вдячна СММ ОБСЄ".

"Їх місія незалежних спостерігачів - це цивільні неозброєні особи, які працюють у важких умовах на окупованій території в тому числі. Щодня у них є ризик стати жертвами агресії, нерозуміння, а то й жертвами нападу", - зазначила віце-спікер.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що бойовики "ДНР" не пустили місію ОБСЄ в село через свою "спецоперацію".

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02 10 2017 06:35
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