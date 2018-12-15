У Софії Київській почався Об'єднавчий Собор
"У Києві 15 грудня 2018 вранці почався Об'єднавчий Собор Українського Православ'я, в якому беруть участь церковні ієрархи, священики і миряни", - повідомили в прес-центр Київської Патріархії.
Учасників Собору представляють "три православні церкви, які зараз існують в Україні - Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква та Українська Православна Церква, яка перебуває в єдності з Московським Патріархатом".
"Перші дві Церкви взяли участь в соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання (УПЦ МП) представлена окремими представниками єпископату, кліру і мирян", - йдеться в повідомленні.
Перед початком Собору в храмі Малої Софії було відслужено Божественну літургію, після чого відбулася реєстрація учасників Об'єднавчого Собору.
"Собор в Києві може стати вирішальним кроком, який підсумовує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні Помісної автокефальної Православної Церкви", - заявили в Київській Патріархії.
Об'єднавчий собор повинен був початися о 10:00. Головувати на Соборі буде представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл. Раніше до Святої Софії прибув Президент України Петро Порошенко.
Вселенський патріарх Варфоломій прилетів до Києва і візьме участь в об'єднавчому соборі, повідомив телеканал UA: Перший.
Варфоломій не матиме статусу делегата собору, а, очевидно, виступить в ролі почесного гостя.
Сьогоднішній візит вселенського патріарха не анонсувався.
Томос про автокефалію буде вручено в Константинополі 6 січня 2019 року майбутньому главі Української православної церкви.
Додамо, на Софійській площі в Києві розпочалася спільна молитва за автокефалію Української церкви.
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