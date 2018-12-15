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У Софії Київській почався Об'єднавчий Собор

На Соборі оберуть главу Української православної церкви
У Києві розпочався Об'єднавчий Собор Українського Православ'я.
У Софії Київській почався Об Фото: cerkva.info

"У Києві 15 грудня 2018 вранці почався Об'єднавчий Собор Українського Православ'я, в якому беруть участь церковні ієрархи, священики і миряни", - повідомили в прес-центр Київської Патріархії.

Учасників Собору представляють "три православні церкви, які зараз існують в Україні - Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква та Українська Православна Церква, яка перебуває в єдності з Московським Патріархатом".

"Перші дві Церкви взяли участь в соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання (УПЦ МП) представлена окремими представниками єпископату, кліру і мирян", - йдеться в повідомленні.

Перед початком Собору в храмі Малої Софії було відслужено Божественну літургію, після чого відбулася реєстрація учасників Об'єднавчого Собору.

"Собор в Києві може стати вирішальним кроком, який підсумовує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні Помісної автокефальної Православної Церкви", - заявили в Київській Патріархії.

Об'єднавчий собор повинен був початися о 10:00. Головувати на Соборі буде представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл. Раніше до Святої Софії прибув Президент України Петро Порошенко.

Вселенський патріарх Варфоломій прилетів до Києва і візьме участь в об'єднавчому соборі, повідомив телеканал UA: Перший.

Варфоломій не матиме статусу делегата собору, а, очевидно, виступить в ролі почесного гостя.

Сьогоднішній візит вселенського патріарха не анонсувався.

Томос про автокефалію буде вручено в Константинополі 6 січня 2019 року майбутньому главі Української православної церкви.

Додамо, на Софійській площі в Києві розпочалася спільна молитва за автокефалію Української церкви.

 
 
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15 12 2018 13:16
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