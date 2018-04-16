У Солом’янському районі Києва протягом двох тижнів вимикатимуть гарячу воду

Гідравлічні випробування є обов’язковою складовою щорічної підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону

У Солом'янському районі Києва з 17 квітня починають планово відключати гарячу воду на ряді вулиць.

З 17.04.2018 по 30.04.2018 тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання через планові гідравлічні випробування тепломереж у житлових будинках, розташованих на вулицях Митрополита Василя Липківського (колишня Урицького, - ред), Стадіонній, Патріарха Мстислава Скрипника, Кудряшова, Механізаторів, Солом'янській, Курській, Єреванській, Фучика, Уманській, Петра Ніщинського, Богданівській, Шовкуненка, Волгоградській, Вадима Гетьмана, Преображенській, Златопільській, Андрія Головка, Городній, Виборзькій, Миколи Голего, Тетяни Яблонської, Металістів, Академіка Янгеля, Борщагівській, Гарматній, Докучаївській, Чоколівському бульварі, Повітрофлотському просп., просп. В. Лобановського, просп. Перемоги.

Гідравлічні випробування є обов’язковою складовою щорічної підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону, повідомляє прес-служба Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Термін відновлення гарячого водопостачання залежить від кількості та масштабу ремонту великих пошкоджень тепломереж, які обслуговують будинок.

Нагадаємо, що станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.