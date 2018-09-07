У Солсбері біля місця отруєння "Новичком" чоловік втратив свідомість
Інцидент стався в 274 метрах від можливого місця отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новичок", повідомляє The Sun.
На місці події працюють поліцейські і екіпажі швидкої допомоги. Відзначається, що поліцейські і медики тримаються на відстані від потерпілого.
"Всі служби екстреної допомоги в даний час знаходяться на відстані від автобуса і людини на зупинці. Він повільно рухається, схоже, він зрідка п'є воду", – розповів у Twitter кореспондент ITV news з місця події.
У поліції відзначили, що в цей час ведеться розслідування "медицинської події". Поліція рекомендувала обходити цю ділянку дороги.
На цей момент невідомо, чи інцидент якось пов'язаний з отруєнням "Новичком" двох жителів Еймсбері під Солсбері.
Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. У середу були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.
У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".
Сьогодні стало відомо, що жінка, яка отруїлася у місті Еймсбері в Британії, померла.
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